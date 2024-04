Ce se dă de pomană în Sâmbătă lui Lazăr. Tradiții și obiceiuri de Moșii de Florii Ce se da de pomana in Sambata lui Lazar. Tradiții și obiceiuri de Moșii de Florii. Mai este puțin timp pana la Florii și aproape o saptamana pana de Paște. Pentru cei care nu știu, Sambata lui Lazar se mai numeste si Sambata Floriilor sau Mosii de Florii. In aceasta zi de mare sarbatoare se da de pomana celor adormiti dintr-un neam. De asemenea, exista și alte tradiții și obiceiuri respectate de la an la an in aceasta zi de mare sarbatoare. Menționam ca Sambata lui Lazar sau Mosii de Florii este ultima sambata in care se mai poate face pomenirea celor adormiti inainte de Invierea Mantuitorului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

