Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost eliberat din inchisoare! Nici lui nu i-a venit sa creada, mai ales ca a fost condamnat pe viața pentru crimele de care a fost acuzat! Totul a fost posibil din cauza unei erori de sistem! Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost eliberat din inchisoare,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre importanța prevenției și a campaniilor de informare in domeniul sanatații, susținand ca reprezinta un obiectiv crucial in contextul strategiei de sanatate publica. In opinia ministrului, cel mai eficient program de prevenție este vaccinarea. ”Avem…

- Tranzacție importanta pe piața spațiilor comerciale din Romania: dezvoltatorul de spatii industriale si logistice WDP a achizitionat Expo Market Doraly din Afumati, cel mai vechi parc en-gros, cash & carry si logistic urban din Romania. Expo Market Doraly de la Afumați era deținut de ARA Europe si Gheorghe…

- DDIICOT Hunedoara a reținut trei traficanți de droguri de risc și de mare risc, care aveau „piața de desfacere” și in județul Arad. Unul dintre ei este originar din satul Horia, comuna Vladimirescu.

- La finalul anului trecut, in Romania existau 110.355 de prosumatori, dupa cum arata datele oficiale centralizate de ANRE. Puterea lor instalata a ajuns la un total de 1.442 de MW, același cu puterea cumulata a celor doua reactoare nucleare de la Cernavoda. Din totalul prosumatorilor, 95.205 sunt persoane…

- Romania a reușit sa atraga atenția CEDO in repetate randuri prin condițiile proaste pe care le ofera deținuților. In numai trei ani, țara noastra a dat pe despagubiri, din bugetul statului, banii de-o inchisoare. Doua penintenciare noi vor fi construite in Romania. Unul la doar cativa kilometri de Ploiesti,…

- In județul Arad au fost instituite filtre pe drumurile care vin din Ungaria. Sunt verificate transporturile de oua, carne și pasari vii. Masura a fost luata in urma apariției, in ultimele doua luni, a unor focare de gripa aviara in mai multe regiuni din țara vecina. Directorul Directiei Sanitare Veterinare…