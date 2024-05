Concluzia MAI după noaptea de Înviere: ”A fost liniște” Personalul operativ al MAI a intervenit in noapte de Inviere la 4.406 evenimente, 2.936 dintre acestea fiind circumscrise menținerii ordinii publice, iar 1.470 circumscrise situațiilor de urgența. Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus tuturor structurilor sa iși adapteze misiunile curente și sa ia masuri suplimentare pentru ca cetațenii, indiferent de modul și locul unde vor […] The post Concluzia MAI dupa noaptea de Inviere: ”A fost liniște” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

