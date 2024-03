Stiri pe aceeasi tema

- In teologia ortodoxa, postul nu este inteles numai ca abstinenta alimentara, ci ca o practica-test pentru indepartarea de patimi. De ce trebuie sa tinem post? Aceasta decizie aduce vindecare sufleteasca apropiindu-l pe om de Dumnezeu, sunt incurajate faptele bune si ajutorarea celorlalti.Potrivit Bisericii,…

- Duminica Izgonirii lui Adam din Rai sau Lasatul Secului de Branza are loc in acest an la data de 17 Martie. In aceasta zi credincioșii renunța la produsele lactate, urmand ca luni, 18 Martie, sa inceapa cel mai lung post al Bisericii Ortodoxe. In calendarul creștin ortodox, Lasatul Secului are doua…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați. Lasatul Secului pentru carne. Obiceiuri și tradiții inainte de Postul Paștelui Postul Paștelui 2024: In 10 martie este Lasatul secului pentru carne și Duminica Infricoșatoarei Judecați, potrivit calendar ortodox. Credincioșii se pregatesc pentru cel mai lung și mai…

- In fiecare an, in ziua de sambata dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati, crestinii ortodocsi din Romania ii pomenesc pe cei trecuti la domnul. Conform traditiei populare, aceasta sarbatoare este numita si “Mosii de iarna” sau “Sambata mortilor”. Totodata, in aceasta zi, sunt si Mosii de primavara.…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, una dintre cele 12 sarbatori crestine importante, este celebrata anual pe 6 ianuarie. Pe langa traditia sfintirii apelor, include si o serie de obiceiuri populare – ca acela in care barbatii scot crucea din apa – si superstitii, precum aflarea ursitului. Mai mult, in…

- Sarbatoarea de Boboteaza este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox și este praznuita anual, pe 6 ianuarie, zi in care preotii sfintesc apele, iar cei care sunt stropiti cu agheasma sunt feriti de rele si boli.In ziua de Boboteaza, se respecta mai multe tradiții, obiceiuri…

- Se spune ca daca prima persoana care intra in casa, dupa ora 24 a noului an, este barbat, atunci vei avea un an plin de noroc, in schimb, daca femeia intra prima in casa, Anul Nou va fi plin de ghinion. In ultima zi din an, dar si in prima zi a Anului Nou, este bine sa nu aruncam nimic din casa – nici…