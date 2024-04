Blinken: SUA şi China vor avea primele discuţii la nivel înalt despre inteligenţa artificială în săptămânile următoare In timpul discutiilor ample cu oficialii chinezi de la Beijing, Blinken a spus ca cele doua parti au convenit asupra primului dialog interguvernamental SUA-China privind inteligenta artificiala, pentru a discuta despre riscurile si preocuparile legate de siguranta implicate de tehnologia emergenta. ”Azi mai devreme am convenit sa avem primele discutii dintre RPC si SUA privind inteligenta artificiala, care vor avea loc in urmatoarele saptamani, pentru a ne impartasi opiniile respective cu privire la riscurile si preocuparile legate de siguranta in jurul AI avansata si la modul cel mai bun de a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA si China vor avea primele discutii la nivel inalt despre inteligenta artificiala ”in saptamanile urmatoare”, a declarat vineri secretarul de stat al SUA Antony Blinken, fara a oferi nicio actualizare cu privire la viitorul gigantului chinez al retelelor sociale TikTok, transmite CNBC. In timpul…

- Timur Ivanov, ministrul adjunct al apararii din Rusia, a fost arestat preventiv miercuri, 24 aprilie, pentru o perioada de 2 luni, acuzat ca a acceptat o mita „la scara deosebit de mare”, transmite agenția rusa de presa de stat TASS. Ivanov, reținut ieri in acest dosar, a fost adus astazi in fața unei…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a sosit luni in China, au anuntat serviciile sale, pentru o vizita oficiala vizand intarirea legaturilor cu Beijingul, partener diplomatic si economic cheie al Moscovei, noteaza AFP. Ministerul rus de Externe a anuntat pe reteaua X ca Serghei Lavrov a aterizat…

- Putin va merge in China! Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in luna mai in China pentru discutii cu omologul sau chinez Xi Jinping, in ceea ce ar putea fi prima vizita peste hotare a liderului rus dupa ce a obtinut un nou mandat prezidential la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters…

- Austria a anuntat miercuri expulzarea a doi diplomati rusi, in contextul tensiunilor de dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, care a dus la impunerea de sanctiuni economice occidentale dure, transmite AFP. Diplomatii s-au comportat „intr-un mod incompatibil cu statutul lor diplomatic”, a spus Ministerul…

- Moscova a avertizat miercuri, 13 martie, prin vocea purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe, ca razboiul din Ucraina ar putea scapa de sub control și s-ar putea extinde geografic din cauza ,,acțiunilor provocatoare nechibzuite" ale unuia sau doua state membre din alianța militara NATO, informeaza…

- In cadrul acestei convocari, prevazute sa aiba loc marti, Ministerul moldovean de Externe il ”va informa pe diplomat cu privire la dezacordul sau” fata de aceasta decizie, potrivit unui mesaj postat pe Telegram, relateaza AFP.Agentiile ruse de presa scriu ca sase sectii de votare urmeaza sa fie deschise…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua vineri o vizita in Turcia si se va intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi, 7 martie, presedintia de la Ankara, informeaza Agerpres preluand Reuters.Intr-o postare pe reteaua sociala X, presedintia turca a mentionat ca cei…