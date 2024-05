ANM: Avertizare meteo de ploi şi vijelii ANM a emis o avertizare. Avertizarea meteo ANM este valabila astazi, 7 mai 2024, in intervalul orar 10:00 – 23:00 si vizeaza instabilitate atmosferica temporar accentuata. Potrivit meteorologilor, un cod galben de ploi si vijelii va afecta zeci de judete, inclusiv Bucuresti. „In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torențiale, grindina, intensificari ale vantului și vijelii in Moldova. In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

