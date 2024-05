Primar din Gorj acuzat că a părăsit locul accidentului după ce a acroșat un pieton Primarul comunei Stejari din județul Gorj, Robert Ionuț Paiusi, este acuzat ca ar fi lovit o persoana cu mașina și ar fi plecat de la locul accidentului. De partea cealalta, edilul susține ca oglinda i-a fost lovita cu „pumnul sau mana” de catre cineva. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a anunțat ca o persoana a fost transportata la spital in urma incidentului, transmite G4Media.ro . Polițiștii au anunțat ca accidentul a avut loc, duminica, in localitatea Bacești. „In cursul zilei de azi, 19 mai, polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Targu-Carbunești au fost sesizați cu privire la… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

