Vremea în weekend. Temperaturile cresc vertiginos Vremea in weekend. Temperaturile cresc Weekend calduros in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi care ajung la 20 de grade. In perioada urmatoare, vremea se menține calda. Saptamana 25.03.2024 – 01.04.2024 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile vestice si nord-vestice . – Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in regiunile vestice, nordvestice, nordice si local in cele centrale, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval. Saptamana 01.04.2024 – 08.04.2024… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

