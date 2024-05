Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi compusi chimici exista in produse pe care le folosim zilnic, compusi care afecteaza atat fertilitatea feminina, cat si pe cea masculina, sustine conf. univ. dr. Romeo Micu, sef de sectie la Departamentul de reproducere asistata la de la reteaua de sanatate „Regina Maria” Cluj. „Pe langa alti…

- O echipa de studenți a Universitații Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) a inventat o brațara pentru persoanele cu deficiențe de auz, care convertește muzica in vibrații, dispozitivul fiind prezentat, miercuri, in finala celei de-a șaptea ediții a competiției studențești ”Internet of Things Student Challenge”,…

- Patru tinere, studente la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, au inventat o brațara care convertește muzica in vibrații. Gadgetul este menit sa le ofere persoanelor cu deficiențe de auz experiența concertelor de orice fel. „Purtatorul poate dansa, simțind muzica, deși nu o aude”, au declarat inventatoarele…

- O echipa de studenți de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a obținut, din nou un loc pe podium la o competiție de inginerie seismica, unde a reușit sa surclaseze zeci de universitați, multe dintre ele de renume.

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) a lansat Fundației Unitech, un centru de inovare și antreprenoriat, care va consolida colaborarea dintre mediul universitar și sectorul de afaceri, cercetatori, studenți.

- Elevii care vor sa dea admitere la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca pot sa beneficieze de meditații la matematica gratuite, realizate de profesori din cadrul universitații clujene. Facultatea de Automatica și Calculatoare, cu sprijinul Departamentului de Matematica, organizeaza gratuit consultații…

- Militarul din cadrul Fortelor Aeriene americane (US Air Force) care s-a autoincendiat in fata Ambasadei Israelului la Washington, denuntand un genocid in Fasia Gaza, a murit la spital. Militarul a fost identificat de catre Politie ca fiind Aaron Bushnell, in varsta de 25 de ani. ”Nu voi mai fi complice…

- In perioada 26 februarie – 1 martie 2024, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) va participa la noi intalniri de lucru, ca parte a EUt Accelerate, reprezentand cea de-a doua etapa a proiectului Universitatea Europeana de Tehnologie (EUT+).