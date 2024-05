Stiri pe aceeasi tema

- Joldes Petru, performanța remarcabila la Concursul Național de Lectura și Interpretare „Ionel Teodoreanu”: Elevul de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia a obținut mențiune, faza naționala Joldes Petru, performanța remarcabila la Concursul Național de Lectura și Interpretare „Ionel Teodoreanu”:…

- Eleva a Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, calificata la faza naționala a Olimpiadei de religie, cultul baptist Elisa Jeler, eleva in clasa a VI-a B, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de religie, cultul baptist, unde a obținut…

- Vlad Paștiu, elev in clasa a VIII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeana a Olimpiadei de istorie, unde a obținut locul al II-lea, reușind sa se califice la faza naționala. Aceasta performanța extraordinara se datoreaza, in primul rand, pasiunii pentru…

- Eleva Șerban Miruna, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu”, din Alba Iulia, a reușit sa obțina Locul I la faza județeana a Olimpiadei „Lectura ca Abilitate de Viața” și calificarea la faza naționala. „Felicitari elevei ȘERBAN MIRUNA, din clasa a VI-a A, de la Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din…