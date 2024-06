Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid cucerește, pentru a 15-a oara in istoria sa, titlul de campioana a Europei. De ce nu, și a lumii, avand in vedere ca Liga Campionilor ramane cea mai valoroasa competiție inter-cluburi. Madrilenii s-au impus cu 2-0 pe Wembley, in fața nemților de la Borussia Dortmund. Meciul a fost strans…

- Prin victoria cu 2-0 a lui Real Madrid in fata Borussiei Dortmund, sambata, pe Wembley, patru nume emblematice ale clubului Real Madrid au obtinut al saselea trofeu la Ligii Campionilor: Nacho Fernandez (34 de ani), Dani Carvajal (32 de ani), Luka Modric (38 de ani) si Toni Kroos (34 de ani), conform…

- Dani Carvajal, marcatorul primului gol pentru Real Madrid in finala Ligii Campionilor la fotbal, castigata sambata seara cu 2-0 in fata Borussiei Dortmund, pe Wembley, a fost desemnat "cel mai bun jucator" al meciului, scrie EFE, citat de Agerpres.

- Real Madrid a cucerit pentru a 15-a oara trofeul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Wembley din Londra, potrivit agerpres.ro. Echipa antrenata de Carlo Ancelotti a facut o repriza secunda excelenta,…

- Real Madrid a caștigat Liga Campionilor. Formatia spaniola a invins echipa germana Borussia Dortmund cu 2-0 in finala Ligii Campionilor care s-a jucat la Londra, pe stadionul Wembley. Golurile victoriei au fost marcate in minutele 74 și 83 de Dani Carvajal, respectiv Vinicius Junior.

- Echipa germana Borussia Dortmund este la egalitate cu formatia spaniola Real Madrid, scor 0-0, la finalul primei reprize a meciului de pe Wembley, din ultimul act al Ligii Campionilor.Meciul de pe Wembley a inceput cu un moment de deruta pentru organizatori.

- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro

- Returul semifinalei Ligii Campionilor, Real Madrid - Bayern Munchen, a fost urmarit de sute de mii de oameni pe streamurile piratate de pe rețeaua de socializare X, fostul Twitter. Interesul starnit de Real Madrid - Bayern Munchen a depașit toate barierele. Cei doi coloși au remizat in partida tur,…