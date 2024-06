Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele clipe din viata lui Flavius, un tanar fotbalist care a fost gasit mort in raul Olt, au fost de coșmar. Tanarul in varsta de doar 19 ani s-a stins din viața inainte de balul de absolvire. Iata cum a murit, dar și ce se știe despre el!

- „Este greu sa gasim cuvintele potrivite pentru a ne exprima regretul in aceste momente. Momente pricinuite de vestea pierderii tanarului component al echipei CSM Slatina Under 19. Flavius Magraon. Jucatorul, in varsta de doar 19 ani, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Slatina, care evolua sub forma…

- Flavius Magraon, tanarul cautat ore in șir in apele raului Olt și gasit fara suflare duminica-dimineața, 2 iunie 2024, era sportiv de performanța, legitimat la... The post Flavius Magraon, fotbalist al echipei CSM Slatina, a murit la doar 19 ani intr-un accident de skijet appeared first on Special Arad…

- La Constanta are loc astazi, 26 aprilie 2024, la Cinema City Park, premiera documentarului "Nastyldquo;.Productia a fost lansata in cinematografele din toata tara incepand cu 16 aprilie, iar acum a ajuns la Constanta.."Nastyldquo; exploreaza viata si cariera acestui legendar sportiv, primul numar 1…

- Jurnalistul sportiv Andrei Dicu a murit, sambata, la varsta de 48 de ani. Editorialistul lucra de 30 de ani in presa, iar pe 3 aprilie ar fi implinit 49 de ani. Colegii sai de la Fanatik, șocați de vestea decesului sau, au transmis un mesaj emoționant:„Este cumplit de greu sa anunți plecarea…

- Politistii din Olt cauta un minor, de 15 ani, care a plecat voluntar de la CSRC Sfantul Nicolae din municipiul Caracal și nu a mai revenit. Ieri, in jurul orei 20:00, polițiștii din Caracal au fost sesizați ca minorul MUSTAȚA ALEXANDRU IONUȚ, a plecat voluntar din centru și nu a mai revenit. Semnalmente:…

- ”Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), prin Biroul National de Conducere, a validat in aceasta saptamana candidaturile pentru functiile de presedinti de Consilii Judetene ale urmatoarelor persoane: Blejan Ciprian – judetul Bihor – inginer Constantin Ciprian Iacob – judetul Dambovita – avocatDamureanu…