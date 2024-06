Încăierare între susţinătorii PSD şi PNL în comuna Belciugatele. Actualul primar și fratele lui, acuzați că au bătut un bărbat Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie, sambata, in satul Mariuta, comuna Belciugatele, din judetul Calarasi, miza fiind primaria acestei comune. Politia a intervenit, dupa ce un barbat a reclamat ca a fost batut de catre primar si de unul dintre frații acestuia, care este viceprimar, și a deschis dosar penal pentru lovire, transmite News.ro.Echipele de campanie ale celor doua partide au fost la un pas de a se incaiera. Cele doua tabere s-au amenințat, injurat și scuipat, iar intregul moment a fost surprins intr-o filmare publicata pe rețelele sociale. In scandal au fost implicati, pe de-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie in comuna Belciugatele din judetul Calarasi. Scandalul a avut loc in strada, in satul Mariuta. In scandal au fost implicati, pe de o parte, actualul primar, Mihai Gurlui, fratele acestuia, care detine functia de viceprimar si sustinatorii celor doi, de la…

- Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie, sambata, in comuna Belciugatele din judetul Calarasi. Scandalul a avut loc in strada, in satul Mariuta, unde echipele de campanie ale celor doua partide au fost la un pas de a se incaiera, ei filmandu-se in timp ce se ameninta, se injura, se jignesc si scuipa.…

- Doi foști colegi de partid, deputații Florin Roman și Dan Vilceanu (fost membru PNL și ministru de Finanțe in Cabinetul Cițu) s-au batut in Parlamentul Romaniei. Deputatul Florin Roman (PNL) susține ca Dan Vilceanu l-a lovit cu genunchiul in nas, pe holul Parlamentului. Roman anunța ca va depune plangere…

- Doi barbați de 24 de ani, din raionul Calarași, au fost reținuți de oamenii legii dupa ce ar fi sustras bunuri și bani din doua BMW-uri, parcate pe bulevardul Dacia din capitala. Poliția a inițiat o cauza penala pentru furt, iar banuiții sunt cercetați penal in stare de arest.

- Politia iraniana amenința ca va inaspri masurile impotriva persoanelor care nu respecta codul vestimentar islamic, unul foarte strict, in special, fetele și femeile, informeaza miercuri dpa, citata de Agerpres.Miercuri, la sfarsitul Ramadanului, luna de post obligatoriu pentru toti musulmanii, politia…

- Cristian Popescu Piedone l-a atacat pe proaspatul candidat al PSD-PNL la Primaria Capitalei! Actualul primar al Sectorului 5 a fost invitat intr-o emisiune de televiziune unde a vorbit despre medicul Catalin Cirstoiu. Edilul a spus ca respecta toate profesiile din lume și toate persoanele cu studii…

- Edilul comunei Prunisor, din judetul Mehedinti, este acuzat ca l-a batut joi seara pe paznicul primariei, un barbat de 61 de ani. Victima, care a ajuns la spital, spune ca primarul era sub influența alcoolului și l-a lovit pe motiv ca nu voteaza cu el la alegerile locale din 9 iunie, potrivit News.ro.„Am…

- Poliția greaca a facut o declarație cu privire la arestarea de catre Interpol a unui grup de ucigași profesioniști care comite crime prin contract in Grecia. Grupul a comis peste 60 de crime la comanda.