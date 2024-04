O nouă temă de discuții tensionate între SUA şi China: Inteligenţa artificială SUA si China vor avea primele discutii la nivel inalt despre inteligenta artificiala ”in saptamanile urmatoare”, a declarat vineri secretarul de stat al SUA Antony Blinken, fara a oferi nicio actualizare cu privire la viitorul gigantului chinez al retelelor sociale TikTok, transmite CNBC. In timpul discutiilor ample cu oficialii chinezi de la Beijing, Blinken a spus ca cele doua parti au convenit asupra primului dialog interguvernamental SUA-China privind inteligenta artificiala, pentru a discuta despre riscurile si preocuparile legate de siguranta implicate de tehnologia emergenta. ”Azi mai devreme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat vineri, la intoarcerea din China, ca Washingtonul deține dovezi privind incercarile Beijingului de a influența alegerile programate in toamna acestui an in SUA, relateaza CNN.„Am vazut, in general, dovezi privind incercari de a influența și, probabil,…

- In timpul discutiilor ample cu oficialii chinezi de la Beijing, Blinken a spus ca cele doua parti au convenit asupra primului dialog interguvernamental SUA-China privind inteligenta artificiala, pentru a discuta despre riscurile si preocuparile legate de siguranta implicate de tehnologia emergenta.…

- Ministerul de Externe din Tadjikistan, fosta republica sovietica din Asia Centrala, a respins sambata o declaratie facuta de un inalt oficial rus din domeniul securitatii potrivit careia ambasada Ucrainei de la Dusanbe, capitala tadjika, ar fi recrutat mercenari pentru a lupta impotriva Rusiei in Ucraina,…

- Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si echipamente pentru tancuri, potrivit unor persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Sprijinul Chinei include, de asemenea, produse optice, propulsoare care sa fie folosite la rachete si o cooperare…

- Aceste schimburi viitoare reprezinta o noua incercare de a stabiliza relatiile tensionate dintre cele mai mari doua economii ale lumii de la intalnirea dintre presedintii Joe Biden si Xi Jinping din noiembrie anul trecut. „Aceste schimburi vor facilita o discutie despre dezechilibrele macroeconomice…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua vineri o vizita in Turcia si se va intalni cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi, 7 martie, presedintia de la Ankara, informeaza Agerpres preluand Reuters.Intr-o postare pe reteaua sociala X, presedintia turca a mentionat ca cei…

- Reprezentantul permanent al Israelului la Națiunile Unite, Gilad Erdan, a declarat miercuri, intr-un discurs, ca țara din Orientul Mijlociu „lucreaza pentru a furniza Ucrainei sisteme de avertizare timpurie”, scrie Business Insider.Astfel de sisteme ar ajuta la „salvarea de vieți civile in fața atacurilor…

- Oferta lui Putin prevedea inghețarea razboiului in limitele actuale, iar teritoriile ucrainene deja ocupate sa ramana ale Rusiei.O sursa americana a negat ca ar fi existat vreun contact oficial și a declarat ca Washingtonul nu se va angaja in discuții care nu implica Ucraina, mai ales avand in vedere Putin…