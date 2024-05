Când urmează să vedem iPhone-ul pliabil. Apple și-ar fi setat un obiectiv ambițios Un nou zvon care se bazeaza pe note ale investitorilor susține ca Apple a devansat, cel mai probabil, propriul plan de lansari in ceea ce privește device-urile sale. Noua scurgere de informații confirma descoperirile anterioare venite de la mai multe surse, care afirma ca Apple lucreaza la un dispozitiv hibrid pliabil de 20,3 inci, urmat de un iPhone pliabil. Cu toate acestea, raportarile anterioare indicau ca Apple ar fi gata sa lanseze primul sau dispozitiv pliabil undeva in 2026-2027, in cel mai bun caz, in timp ce cel mai recent zvon sugereaza ca dispozitivul ar putea vedea lumina zilei in… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

