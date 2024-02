Stiri pe aceeasi tema

- Randi și copiii din programul Cantus Mundi aduc o dimensiune remarcabila și profunda live-ului piesei „Singur acum”. Prin integrarea vocii lor nealterate și a inocenței naturale, melodia capata o incarcatura emoționala adiționala. ,,Singur acum”, reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații…

- In versurile lui The Motans și Deliric, Bucureștiul prinde viața și devine un personaj vibrant, insoțit de o personalitate debordanta. Piesa „București” te va transporta muzical prin capitala definita de cluburi, de baieții care te pot rezolva cu orice și de personajele care vor sa prinda jackpot-ul…

- 2024 doar ce a inceput, iar ANTONIA aduce atmosfera și buna dispoziție cu cel mai nou hit al ei, „Hasta Luego”. Piesa a fost scrisa de Luisa Ionela Luca (Minelli), Sophie Simmons, Petre Octavian Ioachim (Achi) și produsa de Petre Octavian Ioachim (Achi). ANTONIA a lansat astazi videoclipul oficial al…

- Mario Fresh si Alina Eremia au oferit publicului un concert extraordinar la Targul de Craciun de la Constanta Sute de constanteni au cantat si au dansat aseara alaturi de artistii preferati in Parcul Teatrului "Oleg Danovski". Mario Fresh si Alina Eremia au creat o atmosfera incendiara, indragita cantareata…

- Piesa ,,Nu te mai aștept” a Alinei Eremia te lovește in inima cu o poveste de dragoste pierduta. Versurile parca scalda intr-o adiere a amintirilor, iar fiecare nota de pian pare sa spuna povestea unei iubiri care a disparut. E ca și cum ai fi in mijlocul unei drame romantice, unde cuvintele și sunetul…

- Daca Ed Sheeran și The Lumineers ar fi creat un artist, acela ar fi fost Zodier. Artistul care v-a cucerit inima și v-a lasat pe buze versul nu e doar un sacou, e dragostea mea, alaturi de YUKA, vine in atenția voastra cu o piesa nou-nouța. ,,Lacrimi și Saruturi”, piesa ce vorbește despre magia iubirii...…

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…