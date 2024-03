Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Erika Isac, autoarea piesei „Macarena”, ce a starnit o furtuna pe rețelele de socializare, a dezvaluit miercuri, pentru Pagina de Media, ca versurile melodiei au fost inspirate din experiențelor sale și ale femeilor din jurul ei. Artista a catalogat reacțiile negative primite ca fiind frustrari…

- Piesa ,,Ai fost” a adus doar bucurie de la lansarea sa oficiala, atat pentru artiști, cat și pentru fanii acestora. La un an de la lansare, cu 22 de saptamani in Top 10 Media Forest și 7 saptamani consecutive pe poziția #1, ,,Ai fost” este numita cea mai ascultata piesa de la radio din 2023.... View…

- Cally Roda și ADDA fac echipa pentru prima data și aduc in playlisturi primul lor single impreuna, „Aleea”, o piesa sensibila ce va atinge cu siguranța inimi. Cu muzica și versurile compuse de catre Cally Roda alaturi de ADDA și Vlad Flueraru, „Aleea” este o piesa ce exploreaza sentimentele profunde…

- Dupa ce ne-a facut sa dam din cap pe ritmuri dnb in ultimul sau EP, “MAT-STHANI SARVA-BHUTANI”, Killa Fonic se intoarce la stilul alternativ și ne surprinde cu o piesa in italiana: “NECROMANCER”. O chitara energica te va ghida in lumea invaluita de mister a artistului, care iși spune impecabil versul…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza…

- In versurile lui The Motans și Deliric, Bucureștiul prinde viața și devine un personaj vibrant, insoțit de o personalitate debordanta. Piesa „București” te va transporta muzical prin capitala definita de cluburi, de baieții care te pot rezolva cu orice și de personajele care vor sa prinda jackpot-ul…

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…

- ,,Inimi Noi” este cea mai noua piesa semnata Cezar Guna. Artistul reușește inca o data sa aduca in centrul atenției tema iubirii, surprinzand cu pricepere atracția nemasurabila pentru o prezența feminina. Cu un instrumental bogat in influențe balcanice, piesa emana o atmosfera senzuala și seducatoare.…