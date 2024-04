Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Alex Velea a scos pe toata lumea la dans cu piesa ,,Monali”, artistul lanseaza ,,Nu mai țipa”, o piesa profunda ce exploreaza durerea și conflictele dintr-un cuplu care se afla in pragul desparțirii. Aceasta piesa aduce in prim-plan povestea tulburatoare a unei relații dezechilibrate, in care…

- Muzicienii care alcatuiesc formația Etenal Dark au lansat o noua melodie care va fi inclusa in viitorul album al trupei. Piesa „Timp” se va regasi pe materialul discografic Cugetari” și are parte de un videoclip filmat la „Victoria’s Place” din Oradea. „Sloganul nostru pentru aceasta piesa este: «Timp»-filozofie…

- Erika Isac impresioneaza cu piesa 'Macarena', o pledoarie impotriva violenței asupra femeilor. Versurile sale au provocat ample dezbateri pe internet, unde artiști și ascultatori și-au exprimat opiniile. Tudor Sișu a fost extrem de critic la adresa ei, exprimandu-și public rezervele fața de aceasta…

- The Motans a colaborat, pentru prima data, cu Andra pentru „Inapoi in Viitor”, o piesa despre o poveste de iubire sincera. Melodia a adunat, in cateva zile, peste 100.000 de vizualizari pe YouTube, scrie SHOK.md .

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Cantareața Erika Isac, autoarea piesei „Macarena”, ce a starnit o furtuna pe rețelele de socializare, a dezvaluit miercuri, pentru Pagina de Media, ca versurile melodiei au fost inspirate din experiențelor sale și ale femeilor din jurul ei. Artista a catalogat reacțiile negative primite ca fiind frustrari…

- Președintele Klaus Iohannis a fost intrebat, intr-o conferința de presa la Strasbourg, daca vizeaza funcția de președinte al Consiliului European. Acesta a refuzat sa faca speculații, insa s-a lansat intr-un discurs critic la adresa deciziilor din 2019 in baza carora nicio țara din estul UE nu are reprezentanți…

- O știți deja, o iubiți, iar acum vine insoțita și de un videoclip cu o poveste romantica retro, in care protagoniști sunt Theo Rose și Andrei Ursu. ,,Noaptea ne fura iubiri” vine cu versuri sensibile, armonii imbatatoare și vocile armonioase ale celor doi artiști. Piesa face parte din noul EP semnat…