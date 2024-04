Un tren de calatori a luat foc marți dupa-amiaza, puțin dupa ora 17:00, in zona localitații timișene Hodoni. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma incidentului. „Vineri, 30 aprilie 2024, in jurul orei 17:30 am fost anunțați prin apel la 112 despre producerea unui incendiu la compartimentul motor al unui tren R 2625 […] Articolul Incendiu la un tren in care se aflau aproximativ 60 de calatori, in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .