Tonik Obiektiv feat. Rost Mike – Trubadurul (Videoclip oficial)

Stiri pe aceeasi tema

- O noua expoziție tematica „???????????????????? ????????̆????????̦???? ????????????????̂????????????̦???????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????̦???????? ????̦???? ???????????????????????????? ????????????????????????????????̦????????” dedicata ilustrarii evoluției grafice a stemelor…

- Avem localuri celebre, istorice, in meniurile carora se regasesc preparate impresionante, insa turișii sunt cuceriți de o cu totul alta experiența. Acesta este locul din Bucuresti preferat de straini pentru mancare. Nu este vorba despre vreun restaurant sau covrigarie. Romania, pe lista vloggerilor…

- Foto: Timi Slicaru Criticat dupa prestația publica din ultima perioada, Cristian Popescu Piedone se uita la Comisia Europeana pe masa careia tocmai a ajuns un raport, cel pentru anul 2023, privind vulnerabilitațile statului de drept in Romania. Realizat de Asociația Pentru Apararea Drepturilor Omului…

- Cabinetul Ciolacu va adopta azi un proiect de HG pentru imbunatațirea serviciilor de transport public de calatori cu metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera. Magistrala 2 de metrou din București, care transporta zilnic sute de mii de calatori, se confrunta cu probleme majore de infrastructura, ce pun…

- Interesant este și faptul ca 2 din 3 bucureșteni nu țin neaparat ca edilul sa fie membru al unui partid. sursa: INSOMAR Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1030 de respondenti, din randul populatiei adulte, rezidenta in Bucuresti, in varsta de 18 ani si peste, eroarea fiind de plus – minus 3,1%…

- De cateva zile, in centrul Iașiului a aparut o statuie despre care oamenii spun ca este ”statuia Satanei”. Localnicii se inchina cand trec pe langa ea, iar o femeie a mers mai departe și chiar a lovit-o cu piciorul S-a ales cu dosar penal! O pensionara din Iași s-a ales cu dosar penal, dupa ce a lovit…

- Jurnalistul american Tucker Carlson a anunțat pe Instagram data și ora la care va difuza interviul cu Vladimir Putin, pe care l-a realizat la Moscova, in aceasta saptamana.Tucker Carlson a ajuns in Rusia la sfarșitul saptamanii trecute. Pe 6 februarie, el a anunțat ca ii va lua un interviu președintelui…

- Milla Jovovich si Luke Evans vor interpreta rolurile principale intr-un thriller SF de actiune, „World Breaker”, ce va fi regizat de cineastul Brad Anderson, informeaza revista Variety. Compania The Exchange se va ocupa de distribuirea peliculei pe pietele internationale si ii va prezenta pe actorii…