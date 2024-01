Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2024 nu ar fi putut incepe mai bine decat cu un hit de la INNA. „Cheeky”, o captivanta combinație de ritmuri, compusa de Iraida, Sebastian Barac, Alex Cotoi, Marcel Botezan, INNA, cu versuri semnate de Iraida și INNA, și produsa de Marcel Botezan, Alex Cotoi și Sebastian Barac. Piesa imbina armonios…

- ,,Roșu stins”, cea mai noua piesa semnata EMAA, vine ca o furtuna de emoții sonore. Piesa te prinde cu dorul intens pentru cineva special și te face sa simți asta printr-un ritm alert, care e ca o agitație a sufletului tau. Ritmurile alterneaza intre subtilitate și energie, iar diversitatea sunetelor…

- Gradinita cu Program Prelungit din Targu Lapus ne invita luni, 11 decembrie, ora 16.30 la piesa de teatrul „Un Craciun de poveste”. Piesa de teatru este interpretata de cadrele didactice in cadrul proiectului educational “Copil-Spectator, Educator-Actor”. Intrarea se va realiza pe baza “Felicitarii…

- LavBbe iși continua calatoria muzicala și in luna decembrie și aduce in playlisturi o piesa cu un mesaj emoționant: „Rising”. Cu muzica și versurile compuse de catre hitmakerul Costi alaturi de LavBbe, „Rising” este un single despre speranța și determinare. Odata cu „Rising”, LavBbe ne amintește ca…

- Sfarșitul lui 2023 vine cu muzica proaspata și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. “Lyudi”, o piesa despre bucuria de a fi, a trai și de a canta, deschide seria lansarilor și ne face pofta de mai multa muzica. Extaz și liniște in același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce…

- Piesa ,,Nu te mai aștept” a Alinei Eremia te lovește in inima cu o poveste de dragoste pierduta. Versurile parca scalda intr-o adiere a amintirilor, iar fiecare nota de pian pare sa spuna povestea unei iubiri care a disparut. E ca și cum ai fi in mijlocul unei drame romantice, unde cuvintele și sunetul…

- „Don’t Let Me Go”, colaborarea dintre Danny Chris x SICKOTOY este dovada vie ca muzica are capacitatea de a imbina diferite elemente și de a starni o gama de emoții. Este piesa perfecta pentru a dansa și a visa, piesa ce incapsuleaza energie și dinamism, perfecta pentru oricine dorește sa traiasca…

- Dupa ce ne-a purtat prin calatoria muzicala plina de emoție odata cu „ULeLeLe”, JO aduce in playlisturi in aceasta toamna „Tot la tine ma intorc”, o poveste cu versuri emoționante despre iubire, apartenența și suferința. „«Tot la tine ma intorc» reprezinta cea mai reala, sincera și din suflet piesa…