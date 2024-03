Stiri pe aceeasi tema

- EMY Alupei, JUNO și DJ SAVA iși unesc forțele și aduc in playlisturi „Fraiere”, o piesa manifest pentru toți cei care și-au lasat inima in mana oamenilor nepotriviți. Cu muzica și versurile compuse de catre EMY Alupei alaturi de JUNO, Alex Mladin, DJ SAVA și Gabriel Stanoiu, „Fraiere” este o poveste…

- Piesa ,,Inapoi in viitor” este o explozie de emoție și pasiune, in care The Motans și Andra se unesc pentru a crea o experiența muzicala inegalabila. Este o simfonie a inimilor, in care vocile lor se impletesc armonios, formand un portret vibrant al sentimentelor. Versurile piesei sunt un adevarat testament…

- Furnizorul romanesc de semnaturi calificate Trans Sped a incheiat un parteneriat cu firma Autenti pentru a furniza soluții de semnare și certificare pentru pastrarea pe termen lung a documentelor.

- In completarea celui de-al doilea album intitulat „Sunt IO”, BLANCO a lansat un nou videoclip in colaborare cu M.G.L. pentru piesa „MAFIA”. Cu o imagine crisp și un sound fresh, BLANCO ne incanta din nou cu prezența lui dinamica și carismatica. „Colaborarea dintre mine și M.G.L. a fost una foarte așteptata…

- Un barbat de 58 de ani a devenit clientul de coșmar al restaurantelor din orașul olandez Delft, dupa ce a mancat fara sa plateasca de cel puțin 127 de ori in ultimii ani. La inceputul acestei luni, poliția din Delft a fost chemata la un restaurant unde un barbat a incercat sa scape de plata... View…

- Cally Roda și ADDA fac echipa pentru prima data și aduc in playlisturi primul lor single impreuna, „Aleea”, o piesa sensibila ce va atinge cu siguranța inimi. Cu muzica și versurile compuse de catre Cally Roda alaturi de ADDA și Vlad Flueraru, „Aleea” este o piesa ce exploreaza sentimentele profunde…

- Randi și copiii din programul Cantus Mundi aduc o dimensiune remarcabila și profunda live-ului piesei „Singur acum”. Prin integrarea vocii lor nealterate și a inocenței naturale, melodia capata o incarcatura emoționala adiționala. ,,Singur acum”, reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații…

- Zeci de brazi de Craciun colectati dupa perioada sarbatorilor de iarna sunt reciclati in apele inghetate din Stockholm in beneficiul speciilor acvatice salbatice care traiesc in arhipelagul suedez. Incepand cu 2016, in fiecare an, asociatia a colectat brazi de la persoane fizice dupa perioada Craciunului.…