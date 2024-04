Vineri, 26 aprilie 2024, Primarul Cugirului, Adrian Teban, și-a depus dosarul de candidatura pentru un nou mandat de primar, alaturi de echipa PNL Cugir propusa pentru Consiliul Local. La ieșirea de la Biroul Electoral de Circumscripție, Adrian Teban a declarat ca și-a depus candidatura „intr-un act de responsabilitate fața de angajamentele pe care mi le-am […] The post Primarul Adrian Teban și echipa PNL propusa pentru Consiliul Local Cugir, și-au depus candidaturile pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .