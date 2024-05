Stiri pe aceeasi tema

- Un amplu pachet de ajutor extern a trecut cu usurinta, marti seara tarziu, in Congresul SUA, dupa luni de amanare, deschizand calea pentru o noua finantare de miliarde de dolari pentru Ucraina, in contextul in care forta de invazie a Rusiei avanseaza si Kievul duce lipsa de provizii militare, transmite…

- Ministrul Agriculturii din Ucraina, Mikola Solski, este suspect intr-o ancheta penala care urmarește instrainarea unor terenuri care au aparținut statului. Oficialul tocmai ce a fost anunțat de procurorii anticorupție ca are calitatea pe care o are in dosarul de corupție. Așadar, ministrul ucrainean…

- Guvernul german a anunțat pe data de 10 aprilie ca Berlinul a trimis un nou lot de ajutor militar in Ucraina, acesta avand atat obuze de artilerie, drone și vehicule blindate, cat și alte provizii, transmite KyivIndependent.

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…

- In ziua de 20 februarie, Comisia a anunțat un ajutor umanitar inițial in valoare de 83 de milioane EUR pentru a sprijini persoanele afectate de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei in 2024. Atacurile indreptate intenționat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice și civile esențiale a Ucrainei,…

- Suedia va dona Ucrainei un ajutor militar suplimentar in valoare de 7,1 miliarde de coroane suedeze (682 milioane de dolari), ce include transfer de echipamente si noi fonduri pentru achizitia de armamente, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Stockholm, potrivit Reuters.

