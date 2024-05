Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina si relatiile economice dintre Uniunea Europeana si China au fost subiectele centrale ale convorbirilor de la Paris dintre presedintele Emmanuel Macron, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si liderul chinez, Xi Jinping, aflat in vizita in Franta. Uniunea Europeana…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru "reguli echitabile pentru toti" in schimburile comerciale intre Europa si China, relateaza AFP.

- Se pregatesc 100.000 de soldați sa intervina in cazul in care Vladimir Putin extinde razboiul in alte țari. Se spera ca aceasta prezența militara va descuraja președintele rus, Vladimir Putin. Emmanuel Macron, președintele Franței, este principalul susținator al acestei masuri pentru a preveni extinderea…

- Președintele francez Emmanuel Macron il va indemna probabil pe președintele chinez Xi Jinping, care sosește duminica intr-o vizita la Paris, sa reduca dezechilibrele comerciale și sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei in legatura cu razboiul din Ucraina, potrivit mediafax.

- Presedintele chinez, Xi Jinping, este asteptat duminica pentru o rara vizita in Franta in cadrul careia se asteapta ca omologul sau francez, Emmanuel Macron, sa incerce sa il incite sa reduca dezechilibrele comerciale si sa il convinga sa isi foloseasca influenta asupra Rusiei in problema razboiului…

- Președintele francez Emmanuel Macron il va presa pe omologul sau chinez Xi Jinping sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a contribui la solutionarea razboiului din Ucraina, in timpul turneului european al liderului chinez de la inceputul lunii mai. Potrivit analiștilor insa, nu exista prea…

- Presedintele chinez Xi Jinping urmeaza sa efectueze o vizita de stat in Franta, in perioada 6-7 mai, in cursul careia urmeaza sa discute, intre altele, despre Razboiul din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron, care-l va conduce in Hautes-Pyrenees intr-o vizita mai