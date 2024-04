Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie Turda a fost vizitat de 150 de copii din Cluj-Napoca și Alba. Cei mici au invațat lucruri noi și au fost impresionați de exponatele vazute aici. Atelierele de pedagogie muzeala realizate de muzeul de istorie, sunt renumite nu doar la Turda ci și in țara. In acest context la Turda ajung…

- Ryanair a anunțat zboruri suplimentare catre Bruxelles, Dublin, Londra, Milano și Paris, de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat al companiei aeriene. Ryanair, cea mai importanta companie aeriana din Europa, a lansat cel mai amplu program de vara (S24) pentru…

- Curtea Suprema a SUA, ingrijorata cu privire la masurile de a se modera conținutul de pe platformele de socializare, scrie presa americana, citata de BBC, potrivit Rador Radio Romania. Potrivit unor informații aparute in presa americana, judecatorii de la Curtea Suprema a SUA par sa incline sa respinga…

- Noaptea trecuta, pe cursa Wizz Air Memmingen (Germania) – Kutaisi (Georgia) a avut loc un adevarat scandal, rezultat cu aterizarea de urgența a avionului pe Aeroportul Internațional Cluj, dupa ce trei pasageri s-au luat la bataie. Potrivit surselor, doi pasageri georgieni și unul din Belarus s-ar fi…

- Barbatul care a agresat pe strada o femeie in varsta de 25 de ani din Baia Mare a fost saltat de polițiști. Nu de la domiciliu așa cum s-ar fi așteptat toata lumea probabil! Individul a fost ridicat de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj Napoca tocmai cand vroia sa se imbarce in avionul Cluj…

- Miercuri seara, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a avut loc un conflict de mari proporții intre o familie, Poliția de Frontiera și angajații de la Menzies Aviation. Familia, compusa din doi parini și un copil de 7 ani, trebuiau sa calatoreasca spre Birmingham. Din cauza unui…

- Biblioteca Județeana Satu Mare, Secția Imprumut pentru Copii, vine in intampinarea celor mai mici dintre cititori cu o sumedenie de activitați atractive și distractive. The post PRINTRE CARȚI Activitațile dedicate prichindeilor continua la Biblioteca Județeana first appeared on Informatia Zilei .

- Muzeul Național al Bucovinei deruleaza, in perioada 26 februarie – 1 martie 2024, proiectul de educație muzeala „Povestea scrierii și a instrumentelor de scris", atelier de caligrafie pentru copii. Activitațile se vor desfașura la Muzeul de Istorie, de luni pana vineri, intre ...