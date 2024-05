Avertizare ANM de ploi şi vijelii! Zonele în care vremea rea va face ravagii în a treia zi de Paşte Avertizare ANM de ploi si vijelii! Zonele in care vremea rea va face ravagii in a treia zi de Paste COD GALBEN Interval de valabilitate: 07 mai, ora 10 – 07 mai, ora 23 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica […] The post Avertizare ANM de ploi si vijelii! Zonele in care vremea rea va face ravagii in a treia zi de Paste appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

