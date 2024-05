Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2024 a Met Gala se apropie. E! aduce pe micul ecran spectacolul oferit de celebritațile ce vor etala ținute conform temei de anul acesta „Garden of Time”. Transmisiunea de pe covorul roșu va avea loc din New York City pe 7 mai, de la ora 22:00, doar la E!. Invitații care au confirmat prezența…

- Copiii lui Michael Jackson, in formula completa pe covorul roșu, dupa ani buni. Sunt adulți in toata regula! Continue reading Copiii lui Michael Jackson, in formula completa pe covorul roșu, dupa ani buni. Sunt adulți in toata regula! at Tabu.

- In urma unei razii efectuate de polițiștii de la ordinea publica, au descoperit ca un elev, de 17 ani, de la un liceu din Lupeni, avea ascuns, in banca, un pistol cu gaz și 9 proiectile de tip bila. Elevul a declarat polițiștilor ca, intenționa ca dupa orele de curs, sa duca arma unei persoane, care…

- Din pacate, in ciuda eforturilor facute de medici, politistul in varsta de 38 de ani a pierdut lupta cu viața doua saptamani de spitalizare. Potrivit medicilor, tanarul a suferit trei stopuri cardiace. Doua dintre ele au fost resuscitate, al treilea insa, i-a fost fatal, relateaza Turnul Sfatului. „Din…

- ”In contextul imbunatatirii sistemului e-Factura, pe fondul colaborarii cu firmele care ofera servicii de contabilitate si cu reprezentantii mediului de afaceri, MF a actualizat ghidul de accesare si utilizare a sistemului RO e-Factura. Ghidul este disponibil Un aspect important semnalat de contribuabili…

- Cintarețul Irakli nu a fost lasat din nou sa intre in Moldova. Artistul a anunțat despre acest lucru pe rețelele de socializare, noteaza Noi.md. Irakli trebuia sa evolueze intr-un club din Chișinau. {{721736}}"Din pacate, concertul de astazi nu va avea loc, dar nu din vina mea. Polițiștii voștri de…