Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a trecut prin momente umilitoare dupa ce a fost somata de personalul de securitate de pe aeroportul din Dublin sa iși scoata proteza mamara in public, deși putea beneficia de o examinare privata.

- Continuam sa depunem proiecte pentru deveni – peste 7, 7 milioane de euro pentru a dezvolta și moderniza transportul public de calatori! Sunt bucuros ca astazi, am reușit sa depunem spre finanțare proiectul ,,Achiziția mijloacelor de transport ecologice in Municipiul Deva”.…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, si-a amanat planurile de a se deplasa in Arabia Saudita in aceasta saptamana, deoarece se recupereaza dupa ce, in urma unui accident minor, s-a ales cu o coasta fisurata, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza Reuters, informeaza…

- Seria de flagship-uri Galaxy S20 de la Samsung a primit deja ultimul sau update de sistem deja in 2023, deci nu va mai trece la variante noi de Android, iar acum pierde și accesul la actualizari de securitate lunare. Asta nu inseamna ca nu va mai primi actualizari de acest gen deloc, ci ca modelele…

- John Bolton, fost consilier pentru securitate naționala in timpul mandatului lui Donald Trump, a respins ideea ca fostul președinte este capabil sa conduca o dictatura, in ciuda admirației sale pentru dictatori, din cauza lipsei de capacitate intelectuala și de experiența profesionala, scrie The Guardian.Intr-un…

- Guvernul a decis, joi, ca printr-o ordonanța de urgența sa majoreze cu 30% din solda de funcție salariul angajaților din sistemul de ordine publica, aparare și siguranța naționala. Mai exact, este vorba despre polițiști, jandarmi, pompieri, militarii MApN, dar și despre angajații din instituțiile care…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, e de parere ca stagiul militar obligatoriu ar trebui sa fie reintrodus in Romania. „Sunt pentru stagiul militar obligatoriu. Armata Romaniei ar trebui, inainte sa vina forțele NATO, sa reziste 30 de zile in fața unui atac. Nu suntem capabili. Este o…

- Pentru intreținerea Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova se cheltuie zilnic peste 1 milion de lei, de aceea cerințele fața de angajații acestuia și fața de informația pe care o ofera ar trebui sa fie mari. Despre aceasta a declarat fostul director adjunct al Serviciului de Informații…