Craiovean care a accidentat un biciclist şi a fugit, condamnat cu suspendare Judecatoria Craiova a condamnat la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare un barbat acuzat de vatamare corporala din culpa, conducere sub influența alcoolului și parasirea locului accidentului. Potrivit politistilor doljeni, in seara zilei de 3 august 2023, barbatul a accidentat un biciclist si a fugit. S-a intors la locul accidentului, ocazie cu care politistii au stabilit ca era baut. Accidentul a avut loc pe DN 65C, in comuna doljeana Mischii. Reprezentantii IPJ dolj au explicat ca, dupa accident, soferul a plecat. Cand s-a intors, politistii au stabilit ca bause inainte de a se urca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul „Berbeceanu”, cu inculpați din structurile BCCO și DIICOT Alba Iulia, a ajuns la final dupa 8 ani de judecata. Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat luni, 22 aprilie 2024, achitarea tuturor inculpaților.La prima instanța, fostul șef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Mureșan, a primit 7 ani…

- Curtea de Apel Craiova a condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare un barbat de 40 de ani, acuzat de conducere fara permis, conducere sub influenta alcoolului și uz de fals. Initial, la Judecatoria Craiova, inculpatul a primit o pedeapsa cu executare. Potrivit oamenilor legii, in octombrie…

- Tribunalul Dolj a condamnat la 3 ani si 5 luni de inchisoare un barbat acuzat de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri pentru consum propriu. Potrivit anchetatorilor, barbatul a vandut cocaina cu sume cuprinse intre 1.000 si 1.200 de lei. Suspectul comunica cu clientii prin intermediul…

- Un tanar de 25 de ani din comuna Malu Mare, recidivist, a fost condamnat definitiv pentru comiterea a cinci infractiuni de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Inculpatul a primit o pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru infractiunile comise. In decembrie 2021 si iunie 2022,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova l-au condamnat la patru ani e inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt, deferit justitiei pentru luare de mita si inselaciune. Primarul a fost acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Potrivit anchetatorilor, pe de o parte, inculpatul…

- Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unei femei de 38 de ani, din comuna doljeana Bucovat, acuzata de comiterea infractiunii de furt calificat. Potrivit oamenilor legii, femeia a furat un portofel in care erau 3.000 de lei, dar si carduri si documente.…

- udecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unei femei de 38 de ani, acuzata de comiterea infractiunii de inselaciune. Potrivit oamenilor legii, in noiembrie 2016, suspecta si-a creat identitatea unu barbat care ar fi locuit in strainatate. Tot atunci a castigat increderea unei femei din Craiova,…