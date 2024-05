Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri „Voci de ingeri”, desfașurat in perioada 19-21 Aprilie la Suceava, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, a fost și in acest an unul de referința prin participarea a peste 200 de copii din toate județele țarii. Asociația Culturala Romantic…

- Dupa mai mult de un deceniu, Turneul Final al unui Campionat Național al Federației Romane de Baschet se va ține la Pitești! Citește și: „Pacient in Argeș”. O conferința despre durerile din sistemul de sanatate Astfel, Piteștiul va fi gazda Turneului Final rezervat categoriei Under 14 Feminin, cu participarea…

- PNL si USR au incheiat o alianta locala pentru alegerile din 9 iunie a.c, urmand sa se prezinte cu o lista comuna de candidati pentru Primaria si Consiliul Local din orasul Intorsura Buzaului. Presedintele PNL Covasna, Olimpiu Floroian, a declarat ca mizeaza pe notorietatea primarului USR Raul Urda,…

- Ca alianța PNL - PSD e o una cu scop pur electoral nu mai e un secret pentru nimeni. Cei doi lideri ai PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu sunt covinși ca vor avea succes maxim la europarlamentare. In unele zone insa exista și alte variante, macar pentru localePNL si USR au incheiat o alianta…

- Tanarul pilot sucevean Vladimir Rebenciuc, in varsta de 8 ani și jumatate, caștigator al Cupei Romaniei și vicecampion național de karting in 2023, a concurat zilele trecute la clasa MINI 60 pe circuitul South Garda, din Italia, in cadrul Trofeului „Primavera". Intrecerea care s-a ...

- In municipiul Gherla a devenit obicei ca evenimentele de tradiție sa fie marcate prin spectacole organizate de Casa Municipala de Cultura, Primaria și Consiliul Local. Nu este uitata nici sarbatoarea de Dragobete, care are loc duminica, 25 februarie 2024, de la ora 18, in sala Casei de cultura din centrul…

- Ieri, consilierii locali au votat predarea catre CNI a amplasamentelor necesare executarii pasajului Garlesti precum si studiul de fezabilitate. Nu toti consilierii locali au agreat ideea construirii pasajului cu bani de la MDLPA. Ei i-au reprosat primarului Craiovei ca au votat in Consiliul Local realizarea…

- Consilierul local Razvan Timofciuc, exclus din USR toamna trecuta, a fost ales, luni, viceprimar al municipiului Iasi, el fiind propus pentru aceasta functie de edilul PNL Mihai Chirica, conform News.ro. Consilierul Razvan Timofciuc a fost un critic vehement al edilului Mihai Chirica in ultimii ani,…