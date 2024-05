Gorj: Buget de aproape 35 de milioane de euro pentru modernizarea a 5 drumuri județene Cinci drumuri județene vor fi modernizate cu aproape 35 de milioane de euro. In suma respectiva vor fi asigurate servicii de proiectare, asistența tehnica și execuția lucrarilor. Proiectul se refera la: „Reabilitare infrastructura rutiera de interes județean pe DJ 663 ce traverseaza localitațile Dambova-Urechesti, DJ 672C ce traverseaza localitațile Talpasesti-Runcu, DJ 672B ce traverseaza localitațile Ursați-Suseni, DJ 665A ce traverseaza localitațile Balanesti-Grui, DJ 664 ce traverseaza localitațile Turcinești-Ursați. Licitația este programata pe 4 iunie și are o valoare de 173.887.420 de lei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

