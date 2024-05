Medic din Craiova, cercetat pentru ucidere din culpă Politistii doljeni au anuntat ca se continua cercetarile pentru ucidere din culpa, dupa decesul unei femei de 52 de ani, care a intrat in stop cardio-respirator in urma unei intervenții de explorare endoscopica, efectuata de catre un medic craiovean. Incidentul a avut loc pe data de 4 aprilie, iar femeia a decedat pe 3 mai. Acelasi medic a fost deferit justitiei intr-un alt dosar de ucidere din culpa ca urmare a culpei medicale. Potrivit anchetatorilor, in timpul unei interventii chirurgicale, medicul ar fi provocat decesul unui pacient. Reprezentantii IPJ Dolj anuntau, in aprilie 2023, retinerea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

