Sunătoarea, arma cu două tăișuri Ca urmare a unei relații fizice, chimice sau fiziologice intre un medicament și un aliment, supliment nutritiv sau o simpla planta medicinala pot aparea diverse influențe dorite sau nedorite. Deși interacțiunile medicament-alimente cel mai relevant clinic nu se limiteaza strict la cele cu sucul de grapefruit și cu extractul de sunatoare, acestea sunt doua din cele mai cunoscute și pot fi responsabile pentru modificari in concentrațiile plasmatice ale medicamentului, ceea ce poate duce la scaderea eficacitații sau chiar la toxicitate periculoasa. Ce efect are sunatoarea? Unele cercetari arata ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

