Spectacol de lumini cu drone la Festivalul antic „Rhabon Fest” Un spectacol de lumini cu drone va putea fi urmarit in acest week-end la Festivalul antic „Rhabon Fest”, de la Targu Jiu. In cadrul evenimentului va avea loc și un concert susținut de Lupii lui Calancea. Rhabon Fest va avea loc in perioada 10-12 mai, in Parcul Narciselor. „In acest week-end inauguram, așa cum se cuvine, Parcul de la Narcise. Prima ediție a festivalului de reconstituire istorica are loc in noul parc de 12 hectare al municipiului Targu Jiu, cu participarea a sute de actori amatori. Sambata seara, la lasarea intunericului, va oferim un spectacol de lumini deosebit, cu sute de drone,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

- In Poiana Narciselor din Targu Jiu va fi organizat in premiera Festivalul de reconstituire istorica a perioadei razboaielor daco-romane „Rhabon Fest.” Manifestarea va avea loc in perioada 10 – 12 mai. Primaria Targu Jiu a alocat pentru festival suma de 110.000 de lei. Festival antic iși propune reconstituirea…

