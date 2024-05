A fost prăpăd pe Valea Dâmboviței O furtuna cu grindina s-a dezlanțuit, livezile au fost distruse. Gospodarii au privit neputincioși cum furia naturii le distruge munca. Zona Barbulețu – Gura Barbulețului – Pietrari – Voinești a fost lovita de grindina puternica, totul era acoperit dd gheața. Directorul Direcției Agricole Damboviței, Vlad Patrașcu a facut public apel catre guvernanți sa sprijine urgent […] Articolul A fost prapad pe Valea Damboviței a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate remarcabile obținute de sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Interstiluri pentru minicadeți, cadeți, juniori, U21 și seniori, gazduita de Sala Sporturilor „Sepsi Arena” din orașul Sfantu Gheorghe, in perioada 26-27 aprilie. In urma unor evoluții…

- Natura s-a dezlanțuit duminica dupa-amiaza, in prima zi de Paște, pe Valea Damboviței! In mai multe localitați s-au inregistrat ploi torențiale și caderi masive de grindina. Gheața a facut prapad in gradini și livezi. Cele mai afectate comune dupa caderea grindinei au fost Pietrari, Voinești sau Barbulețu.…

- Prapad pe Valea Damboviței: Grindina a batut cu putere, localnicii din Pietrari spun cs le-au fost distruse livezile in aceasta dupa-amiaza, cand natura s-a dezlanțuit. Ploi torentiale cu caderi de grindina și-au facut simțita prezența, duminica dupa-amiaza, in mai multe zone din tara, imagini…

- Prapad pe Valea Damboviței in ziua de Paște. Oamenii au fost surprinși de un episod violent de grindina, care a venit din senin. Pamantul a fost acoperit de un strat gros de gheața, cu pagube insemnate pentru pomicultura din zona.

- In weekend președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a luat la pas comunele Dragodana, Matasaru, Mogoșani, Dragomirești și Pietrari. Le-a vorbit oamenilor despre proiectele care sunt in proces de implementare dar totodata le-a mulțumit pentru pentru semnaturile de susținere și l-a dat asigurari ca…

- Codul de ninsoare anunțat pentru zona montana a județului Dambovița și-a facut simțita prezența și in localitațile de pe Valea Damboviței, unde in aceasta dimineața locuitorii s-au trezit intr-un peisaj alb. Un strat subțire de zapada s-a așternut la Voinești și ceva mai consistent la Pietarri și Runcu.…

- Camera Deputatilor a adoptat in calitate de for decizional, „Legea 2 Mai”, care prevede ca traficantii de droguri de mare risc nu mai pot primi pedepse cu suspendare. Proiectul de lege mai prevede ca tranzacționarea cu produse care au efecte psihoactive constituie infractiune si este pedepsita cu inchisoare…

- PSD Dambovița a ieșit public miercuri seara, și a transmis un mesaj clar despre decizia luata privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan a spus ca aceasta comasare provoaca frisoane doar celor care nu au facut nimic din 2020 pana acum…