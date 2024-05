Prăpăd pe Valea Dâmboviței: Grindina a bătut cu putere. VIDEO Prapad pe Valea Damboviței: Grindina a batut cu putere, localnicii din Pietrari spun cs le-au fost distruse livezile in aceasta dupa-amiaza, cand natura s-a dezlanțuit. Ploi torentiale cu caderi de grindina și-au facut simțita prezența, duminica dupa-amiaza, in mai multe zone din tara, imagini cu furia naturii fiind distribuite pe retelele de socializare. Oamenii se [...] The post Prapad pe Valea Damboviței: Grindina a batut cu putere. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

- Ploi torentiale cu caderi de grindina s-au inregistrat, duminica, in mai multe zone din tata, imagini cu furia naturii fiind distribuite pe retelele ded socializare. Oamenii se plang ca gradinile si livezile au fost afectate, conform News.ro.

- Prapad pe Valea Damboviței in ziua de Paște. Oamenii au fost surprinși de un episod violent de grindina, care a venit din senin. Pamantul a fost acoperit de un strat gros de gheața, cu pagube insemnate pentru pomicultura din zona.

- Ploi și furtuni cu fulgere in aceasta dupa- amiaza, cerul va avea innorari și vor fi averse in Muntenia, Oltenia, Transilvania și Moldova, local in Dobrogea și izolat in celelalte regiuni. In sud-est aversele vor fi insotite de descarcari electrice si vor fi conditii de grindina; Pentru intervale…

- Codul de ninsoare anunțat pentru zona montana a județului Dambovița și-a facut simțita prezența și in localitațile de pe Valea Damboviței, unde in aceasta dimineața locuitorii s-au trezit intr-un peisaj alb. Un strat subțire de zapada s-a așternut la Voinești și ceva mai consistent la Pietarri și Runcu.…

- Furtuna a durat mai bine de 20 de minute timp in care toate strazile au fost acoprite de un strat gros de gheața. Oamenii s-au baricadat in case de teama sa nu fie raniți. Zeci de șosele au fost inundate dupa ce canalizarile nu au mai facut fața. Și subsolurile cladirilor au fost inundate de apa care…

