Zeița Sănătății e din nou cu capul pe umeri! Hygieia este din nou întreagă. Dupa 2.100 de ani, arheologii au gasit capul disparut al unei statui antice grecești. O echipa de arheologi a facut o descoperire remarcabila in timpul sapaturilor efectuate in Laodicea, dezvaluind capul unei statui vechi de 2.100 de ani al zeiței Hygieia. Aceasta zeitate era venerata ca fiind stapana sanatații și a curațeniei, iar statuile sale […] The post Zeița Sanatații e din nou cu capul pe umeri! Hygieia este din nou intreaga. appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment electoral care ar putea fi descris drept o „reuniune de familie” in politica locala, candidatul la funcția de primar al municipiului Sibiu, Ioan Ștefan Zara, a facut un pas neobișnuit, aducand intreaga sa familie pe lista pentru Consiliul Local. Cu fratele, mama și chiar bunica alaturi…

- De Ziua Naționala a Tineretului, Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, le ureaza „La mulți ani” tuturor tinerilor care muncesc din greu, fie ca se afla in țara sau in strainatate. Piedone le transmite celor carora „statul le inchide prea multe uși in nas” și sunt nevoiți sa…

- Cabinetul Ciolacu adopta azi o Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier de frontiera peste raul Tisa, la granița de stat romana și ucraineana in zona localitaților Sighetu Marmației (Romania) – Bila…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) se afla in centrul unei controverse aprinse dupa ce a numit secretarele și chiar șoferii drept președinți de partid in toata țara. Aceasta mișcare neobișnuita a fost criticata dur in interiorul partidului, iar tensiunile cresc de la o zi la alta. Conform…

- George Simion a starnit interes și controverse pe rețelele sociale dupa ce a postat recent un scurt test folosind un detector de minciuni. Cu toate acestea, lipsesc dovezi concrete care sa ateste autenticitatea acestui test, iar faptul ca el insuși a platit pentru aceasta evaluare ridica intrebari cu…

- Invitat la emisiunea Bistrițeanul LIVE, Gabriel Lazany, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița și candidatul PSD la Primaria Bistrița, a declarat ca recent a facut o vizita in cartierul Slatinița, iar prima problema pe care i-au ridicat-o oamenii a fost faptul ca nu au o capela unde…

- Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani disparut in Botosani, a supraviețuit o noapte intreaga la -5 grade. Micuțul a fost gasit in aceasta dupa amiaza, dupa zeci de ore de cautari. Fusese dat disparut ieri, dupa ce plecase din curtea unor rude.

- Ca in fiecare an, pe 8 Martie, lumea intreaga va celebra femeile pentru realizarile lor, pentru puterea lor și pentru contribuțiile lor inestimabile aduse societații. Printre aceste femei deosebite exista un grup care emana o lumina speciala – mamele. Ziua Internaționala a Femeii devine, astfel, o ocazie…