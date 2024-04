PSD Dâmbovița este în mijlocul dâmbovițenilor In weekend președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a luat la pas comunele Dragodana, Matasaru, Mogoșani, Dragomirești și Pietrari. Le-a vorbit oamenilor despre proiectele care sunt in proces de implementare dar totodata le-a mulțumit pentru pentru semnaturile de susținere și l-a dat asigurari ca vor continua impreuna și din 9 iunie. ” Am stat de vorba […] Articolul PSD Dambovița este in mijlocul dambovițenilor a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala de la Dragomirești a realizat o sala de fitness in cartierul Tineretului, tinerii se pot bucura de cele mai moderne condițiile. Programul salii de sport va fi de luni pana duminica, intre orele 10:00 – 22:00. Costul accesului in sala de fitness va fi: – 5 lei/pers/ora – 100…

- PSD Dambovița este in plina precampanie electorala, localitate cu localitate, ieri, președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a luat la pas comunele Dragodana, Matasaru, Mogoșani, Dragomirești și Pietrari.Le-a vorbit oamenilor despre proiectele care sunt in proces de implementare dar totodata le-a…

- Sala Polivalenta din Targoviște va fi modernizata printr-un proiect implementat de CJ Dambovița, președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan a anunțat ca in cadrul ședinței Consiliului Județean Dambovița, s-a aprobat proiectul de hotarare ce vizeaza indicatorii tehnico- economici,…

- Județul Dambovița va avea o șosea de mare viteze cu patru benzi ce va lega A1 București-Pitești de orașul Titu, informația a fost facuta publica de președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan. Drumul va avea o lungime de aproximativ 14 km, va incepe de la nodul rutier de la Corbii Mari, punct din care…

- PSD Dambovița a ieșit public miercuri seara, și a transmis un mesaj clar despre decizia luata privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan a spus ca aceasta comasare provoaca frisoane doar celor care nu au facut nimic din 2020 pana acum…

- PSD DAMBOVIȚA a demonstrat, cu fapte concrete și investiții vizibile, ca este singurul partid care s-a gandit și a muncit pentru dezvoltarea fiecarei localitați dambovițene in parte. De la investițiile in Spitalul Județean de Urgența Targoviște și modernizarea drumurilor naționale și județene, pana…

- In weekend, președintele PSD Dambovița, Corneliu Ștefan s-a intalnit cu primarii și președinții organizațiilor de partid din Valea Damboviței, Gaești, Titu, Racari și Baleni. Au avut loc discuții in care s-a stabilit targetul electoral pentru alegerile europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale…

- Lipsiți de replica in fața suporterilor sau a presei independente, primarul Targoviștei, Daniel Cristian Stan, și președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, s-au ”destainuit” site-ului iamsport.ro, precizand ca la club nu a existat vreun protest, in ciuda faptului ca in primele doua…