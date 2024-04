Stiri pe aceeasi tema

- Atac sangeros surprins de o camera de supraveghere intr-un depozit din Stefanesti al unui lant de hipermakerturi. O angajata a fost injunghiata din senin de un coleg, care a urmarit-o pret de cateva secunde inainte de a o ataca. Agresorul a fugit imediat dupa incident si a fost prins de politisti pe…

- La Arena de Baschet, a avut loc ceremonia de deschidere a primei ediții Jr. NBA Romania Sud. Sute de copii din 5 județe – Argeș, București, Dambovița, Ilfov și Prahova – au venit insoțiți de parinți și profesori pentru a afla ce super-echipa de NBA vor reprezenta in urmatoarele doua luni. Emoțiile au…

- Sambata, 2 martie, au avut loc ultimele meciuri ale sezonului regulat din Liga Naționala de Baschet Feminin. Etapa a 14-a din campionat s-a incheiat prin doua partide programate la Cluj, respectiv la București. Ziua a debutat cu o victorie a gazdelor și s-a incheiat cu una a oaspeților. U Cluj a incheiat…

- Ionuț Timofte a devenit campion național Masters weekend-ul trecut dupa ce a alergat, pentru a doua oara in sala, la o competiție desfașurata in București. Jandarmul montan a participat la Campionatul Național de Sala 2024 și a intrat in competiție la proba de 1500 metri, iar dupa un timp de 4 minute…

- Ultima runda a sezonului regulat din Liga Naționala de Baschet Feminin debuteaza miercuri, 28 februarie, la Targu Mureș, pentru ca incheierea acestei faze sa aiba loc in weekend, la București. Situația din clasament se poate modifica puțin, in funcție de jocul rezultatelor. Aradul pastreaza șanse pentru…

- In zilele de 22 și 23 februarie, reprezentanți din Romania, Malta și Italia au fost prezenți la București pentru cea de-a doua intalnire din cadrul proiectului GOALSCORE, pentru combaterea violenței de gen.Discuțiile s-au concentrat pe stadiul proiectului și etapele de implementare care au fost deja…

- Echipa dambovițeana a obținut o victorie importanta intr-un meci greu impotriva echipei CSM București.De la inceputul meciului, ambele echipe au luptat cu inverșunare pentru fiecare punct. Jocul a fost presarat cu lovituri spectaculoase și schimburi de mingi tensionate. Fiecare set a fost o adevarata…

- Evoluții stralucitoare pentru atletul veteran Catalin Amuza la ediția din acest an a Campionatului Municipal de Sala – Seniori, U23, U20, U18, U16, Masters și Cupa „RMA”, competiții gazduite de sala de atletism „Ioan Soter” din București, in perioada 10-11 februarie. Sportivul clubului nostru a fost…