Târg educațional la Râmnicu Vâlcea Targul Educațional pentru licee adresat elevilor de clasa a VIII-a se va organiza la Ramnicu Valcea pe 10 mai, de la ora 10.00. Scopul acestuia este prezentarea ofertei educaționale a liceelor din județul Valcea pentru anul școlar 2024-2025. In cadrul evenimentului, se vor oferi informații cu privire la orientarea și consilierea elevilor pentru alegerea filierei și a profilului educațional. Vor participa elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale din județul Valcea. Targul Educațional pentru licee se va desfașura in parcarea și in incinta Shopping City Rm Valcea (Str Ferdinand nr 38 A,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza achizitie publica pe 6 loturi pentru achizitia de echipamente IT standard si digitale in cadrul proiectului "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori si Centrul Judetean de Resurse…

- O tanara din Motru, județul Gorj, a fost condamnata la inchisoare cu suspendare și prestarea de munca in folosul comunitații dupa ce a incercat sa ofere 20 de euro șpaga unui polițist de la Rutiera. Incidentul s-a petrecut pe data de 11 decembrie 2023, dar abia acum s-a aflat totul. Femeia, care lucreaza…

- Ultima duminica a lunii martie fiind pe 31, a coincis in acest an cu Ziua de Paste a Catolicilor si a Reformatilor. The post PIAȚA JUDEȚUL SATU MARE Duminica, comerciantii din Piata Somes au avut parte de dezamagire totala in ceea ce priveste vanzarile first appeared on Informatia Zilei .

- Muzeul Județean Buzau, instituție de cultura, arta și cercetare ce funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Buzau, in parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Buzau și Inspectoratul Școlar Județean Buzau, anunța organizarea celei de-a XXIV-a ediții a Targului Ofertelor…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, luni, ca vor fi introduse modificari in privinta burselor elevilor, din anul scolar 2024 – 2025. Va aparea bursa de rezilienta, care se va acorda elevilor cu media cel putin 7 si care fac parte din primii 30 la suta dintre elevii unei clase. „Modificarile…

- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, unitațile de invațamant cu filiera tehnologica ce au in școlarizare invațamant profesional de stat și invațamant dual alaturi de operatorii economici și organizații non-profit desfașoara, in perioada 18.03-08.06.2024,…

- In perioada 15 ndash; 18 februarie 2024, unsprezece elevi ai Liceului Teoretic "Carmen Sylva" Eforie, insotiti de profesoara Gemil Meral Leila, profesoara Trandafir Luminita si administratorul de patrimoniu Dobre Iulian, au participat la prima etapa a proiectului de parteneriat, desfasurat la Liceul…

- Programul "Comemorarea Eroilor Neamului in județul Satu Mare” continua și anul acesta. Scopul nobil de cinstire a inaintașilor ne revine fiecaruia dintre noi, iar in cadrul ședinței de bilanț pentru anul 2023, coordonatorul consilier Claudiu Florian Gazdac a prezentat toate activitațile derulate. The…