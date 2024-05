Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara in Republica Moldova va ajunge Sfinta Lumina de la Ierusalim, care va fi adusa de reprezentanți ai Mitropoliei Chișinaului și Intregii Moldove. De aceasta data lumina va fi adusa de catre episcopul Ioan de Soroca și nu de catre mitropolitul Vladimir, așa cum era in anii precedenți.…

- Ieri, 26 aprilie, Președintele PSRM, Igor Dodon, impreuna cu vicepreședintele Parlamentului, președintele fracțiunii BCS, Vlad Batrincea, și membrul Comitetului Executiv al PSRM, Olga Cebotari, au avut o intrevedere cu Janis Mazeiks, șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinau. In cursul dialogului,…

- Maria Zaharova, reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, a declarat ca cea de-a 34-a sesiune a conferinței regionale a Organizației pentru Alimentație și Agricultura (FAO), care urma sa se desfașoare la Chișinau, in perioada 14-17 mai, va avea loc la Roma, dupa ce autoritațile moldovenești…

- In cadrul evenimentului desfașurat pe 24 martie, deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate, a subliniat ca investițiile romanești au ajutat R. Moldova sa depașeasca vremurile grele, amintind ca daca in timpul crizei energetice daca nu ar fi fost ajutorul Romaniei,…

- Moldova este o bijuterie ascunsa din Europa de Est. Canalul de youtube Scenic Relaxation a postat un videoclip 4K care prezinta peisajele incintatoare ale Moldovei, filmat dintr-o drona, cu muzica relaxanta, calma și frumoasa. Autorii filmului au declarat ca Moldova este una dintre cele mai mistice…

- ”Fețele razboiului hibrid: Martirii-simulacru” este titlul editorialului din Deutsche Welle, semnat de eseistul și criticul literar, Vitalie Ciobanu. Autorul face trimitere la fotografia, aparuta zilele trecute și care a facut inconjurul Internetului, a bașcanei de la Comrat, Evghenia Guțul, dand mana…

- Liceul Waldorf (Liceul Teoretic Waldorf) a devenit prima instituție de invațamant din Chișinau care a aderat la proiectul sportiv pentru copii NEXTGEN. Aici a avut loc o lecție deschisa de biatlon, intalniri cu sportivii, iar in cateva zile va incepe sa funcționeze o secție de biatlon, care va fi a…

- The Republic of Moldova is "in the front line of the hybrid war orchestrated by the Kremlin," stated, on Tuesday, the minister of Foreign Affairs, Luminita Odobescu, in a joint press statement with her counterpart from Chisinau, Mihai Popsoi, visiting Bucharest."The Republic of Moldova is in the…