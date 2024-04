Stiri pe aceeasi tema

- Și-a pus casa-n varf de bloc. O locuința cu doua nivele a fost inaltata nu la sol, ci pe acoperisul unui bloc cu cinci etaje, de pe strada Grenoble din capitala. Imaginile au devenit virale pe rețele.

- Pe acoperișul uneia dintre cladirile cu mai multe etaje din sectorul Botanica a fost ridicata o casa, noteaza Noi.md. Un martor ocular a publicat pe o rețea de socializare o fotografie cu dovada, transmite Noi.md. Potrivit lui, imaginea a fost facuta pe strada Grenoble 159/7. Internauții sint convinși…

- Guvernul a aprobat calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai. Pe 29 aprilie 2024 raman definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, iar pe 30 aprilie 2024 se…

- In aceasta dimineața, Primaria Paunești a fost martora unui incident grav, in care s-au imparțit pumni și picioare intre doi inalți funcționari ai comunitații. Conform primelor informații, persoanele implicate in conflict sunt șeful Caminului Cultural și șeful serviciului de voluntari al pompierilor…

- Un baraj s-a rupt vineri in orasul Orsk, situat in Muntii Ural din Rusia, iar evacuarea populatiei este in curs de desfasurare, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de News.ro.Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgența, pana la 4.000 de case in care locuiesc 10.000 de locuitori dintr-o…

- Comuna Mihailești se afla pe lista beneficiarilor unui proiect de modernizare a bibliotecilor locale, investiție ce ar urma sa fie realizata prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Autoritațile locale au aplicat in cadrul proiectului aprobat de Consiliul Județean Buzau, la Mihailești fiind…