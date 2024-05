Stiri pe aceeasi tema

- Prețul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in aprilie 2024 a fost de 2.594 euro/mp, in creștere cu 28 euro/mp cu fața de februarie 2024 (2.566 euro/mp) și este cu 300 de euro peste aceeași perioada a anului trecut (2.294 euro/mp), conform statisticilor Compariimobiliare.ro.Printre zonele…

- Chiriile in marile orașe au crescut considerabil in ultimii ani. Cluj-Napoca este orașul cu cele mai mari prețuri la imobiliare din Romania insa se pare ca costurile incep sa fie mai mari și in alte orașe, mai ales in cele care exista universitați. Oradenii se plang ca și in orașul lor prețurile apartamentelor…

- Racirea vremii din saptamana abia incheiata, dar si precipitatiile nesemnificative cazute, au indemnat legumicultorii producatori de rasaduri mai ales, sa iasa cu ele la vanzare, in speranta ca vor gasi cumparatori pentru roadele muncii lor. The post OFERTA DIN PIAȚA Pretul capsunelor a scazut la 20…

- In luna martie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 11% comparativ cu luna martie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 13% in luna martie 2024 vs. martie 2023, in timp ce prețul apartamentelor…

- Șoc pe piața criptomonedelor! Bitcoin a scazut pentru a treia zi consecutivBitcoin a scazut miercuri pentru a treia zi consecutiv, continuand declinul dupa maximul istoric de peste 73.000 de dolari de saptamana trecuta, in timp ce investitorii asteapta cu interes incheierea reuniunii de politica…

- In luna februarie a acestui an, prețurile apartamentelor de vanzare au inregistrat o creștere de 9% comparativ cu luna februarie a anului trecut. Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 10% in luna februarie 2024 vs. februarie 2023, in timp ce prețul apartamentelor…

- Prețurile la Cluj au luat-o razna, mai ales pe piața chiriilor. In luna februarie 2024 prețurile medii solicitate pentru inchirierea garsonierelor și apartamentelor cu doua sau trei camere au ramas constante comparativ cu cele din luna anterioara, arata o analiza a platformei Storia. Insa, s-au inregistrat…

- Deși romanii amana sa cumpere locuințe, prețurile pe piața imobiliara continua sa urce. In cazul apartamentelor noi, creșterea de TVA ar putea fi o justificare. Insa, cand vine vorba de apartamente vechi, unii vanzatori testeaza piața, cu gandul ca vor reuși sa gaseasca cumparator. Si ajungem la un…