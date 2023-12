Un avion cu bannerul „Harvard urăște evreii” a zburat deasupra campusurilor universitare Mai mulți studenți au inchiriat un avion de mici dimensiuni pentru a flutura in jurul campusului Cambridge, Massachusetts, al Universitații Harvard un banner cu steagul palestinian și mesajul: „Harvard uraște evreii”. Controversatul mesaj vine ca o replica la demonstrațiile pro-palestiniene din campus care au avut loc in ultimele zile și ca urmare a ezitarii administratorilor […] The post Un avion cu bannerul „Harvard uraște evreii” a zburat deasupra campusurilor universitare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

