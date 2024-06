UE urmează să anunțe creșterea taxelor vamale pentru ”electricele” din China Uniunea Europeana va face public in aceasta saptamana planul de taxare pentru vehiculele electrice chinezești, in contextul in care blocul comunitar ia masuri drastice impotriva importurilor subvenționate, la prețuri mici, potrivit CNBC. UE are o taxa standard de 10% pentru vehiculele electrice importate, dar urmeaza sa majoreze provizoriu aceste taxe pentru vehiculele electrice chinezești incepand […] The post UE urmeaza sa anunțe creșterea taxelor vamale pentru ”electricele” din China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Achizițiile de vehicule electrice importate din China sunt inca la un nivel neglijabil din totalul consumului din UE, dar aceasta problema este una de actualitate, in contextul tensiunilor comerciale intre China și Europa. O analiza publicata de banca Unicredit arata ca ponderea cheltuielilor din consumul…

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat in timpul unei vizite in Ungaria ca Beijingul iși imbunatațește legaturile diplomatice cu Ungaria pentru a obține un parteneriat „pe toate planurile”. „Suntem dispuși sa luam acest lucru ca pe un nou punct de plecare pentru a impinge relațiile bilaterale și…

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice chinezesti ar putea afecta semnificativ planul industrial Green Deal.

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice (EV) chinezesti ar putea avea efecte contrare celor scontate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale Nicolas Schmit a asigurat in ajunul zilei de 1 Mai ca telemunca si deconectarea trebuie sa fie „urmatoarele piese ale puzzle-ului” muncii in UE, in timp ce a trecut in revista principalele repere atinse de actualul executiv comunitar in materie…

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- Uniunea Europeana nu se va lasa intimidata de posibile contramasuri luate de Moscova impotriva intentiei de a folosi veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in Europa pentru a inarma Ucraina, a afirmat vineri Charles Michel, presedintele Consiliului European. ”Nu suntem intimidati de Rusia.…

- The European Union and the United Nations said Hong Kong‘s new national security bill was deeply worrying and could erode fundamental freedoms in the China-ruled city, according to Reuters. “It is alarming that such consequential legislation was rushed through the legislature through an accelerated…