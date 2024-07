Cum vede Unicredit ieșirea României din delirul bugetar: creşterea TVA în 2025 și taxarea progresivă din 2026 Deficitul bugetar al Romaniei va crește la peste 7% din PIB, ca in al doilea an de pandemie, deși planurile de la inceputul anului erau in sensul scaderii acestui deficit, potrivit unui raport al bancii UniCredit, citat de News.ro .Doar cresterile de taxe vor putea reduce deficitul bugetar de anul viitor: cresterea taxei pe valoare […] The post Cum vede Unicredit ieșirea Romaniei din delirul bugetar: cresterea TVA in 2025 și taxarea progresiva din 2026 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 1 iulie aduce o serie de scumpiri pentru romani. Creșterea accizei la carburanți va insemna o scumpire de aproximativ 43 de bani a litrului de benzina, iar motorina se scumpește cu 40 de bani pe litru. Totodata, crește și tariful de distribuție a gazelor naturale, ceea ce se va reflecta in facturi mai…

- Guvernul va ingheța vineri punctul de amenda, astfel incat sa nu creasca odata cu majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2024, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. ”Vom ingheta punctul de amenda, astfel incat acesta sa nu creasca odata cu salariul minim pe economie”, a declarat Marcel Ciolacu,…

- Uniunea Europeana va face public in aceasta saptamana planul de taxare pentru vehiculele electrice chinezești, in contextul in care blocul comunitar ia masuri drastice impotriva importurilor subvenționate, la prețuri mici, potrivit CNBC. UE are o taxa standard de 10% pentru vehiculele electrice importate,…

- In ultima ședința de Guvern de dinaintea alegerilor locale și europarlamentare, guvernanții vor sa adopte majorarea salariului minim care va crește de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut. Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de ornonanța de urgența privind majorarea salariului minim brut…

- Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele patru luni din acest an, soldul negativ cifrandu-se la 57,29 miliarde de lei, fata de 35,88 miliarde de lei sau 2,06% din PIB dupa primele trei luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor. In primele patru…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, la Brasov, ca saptamana aceasta incepe discutiile cu partenerii sociali legate de majorarea salariilor si impozitarea pe munca. El a aratat ca, pentru ca doreste sa nu aiba cu colegii liberali prea multe discutii, mai ales in aceasta perioada, nu se va veni…

- Ministerul Muncii pregatește scaderea taxarii muncii pentru familiile cu minim doi copii. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania se confrunta cu un declin demografic, iar romanii trebuie sa fie stimulați cu masuri concrete sa faca copii. Ciolacu a precizat ca nu vrea sa scada taxele pe salariul minim.…

- Senatorii USR au cerut audierea ministrului Finantelor, Marcel Bolos, la Ora Guvernului, in contextul declaratiilor recente potrivit carora demnitarul Guvernului nu este ingrijorat de explozia deficitului bugetar. Audierea va fi facuta in data de 16 aprilie, conform solicitarii depuse de USR. ”Pe…