- Comisia Europeana a impus joi, dupa noua luni de la lansarea investigatiei antisubventii, taxe vamale provizorii la importurile de vehicule electrice pe baterii (BEV) din China, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit ec.europa.eu. Pe baza investigatiei, Comisia Europeana a concluzionat…

- Incepand din 4 iulie vor intra in vigoare taxe vamale noi pentru mașinile electrice produse in China și vandute in Uniunea Europeana. Aceasta decizie care are ca scop sa descurajeze producatorii chinezi in Europa prin creșterea artificiala a prețurilor de achiziție a fost contestata atat de producatorii…

- In urma cu doua zile, Comisia Europeana a publicat rezultatele provizorii ale anchetei privind mașinile electrice importate din China, scriu cei de la Profit.ro. Cu aceasta ocazie, Comisia a anunțat și ca, incepand cu data de 4 iulie, vor fi aplicate taxe vamale de pana la 38% pentru mașinile cu zero…

- Dupa ce SUA și Turcia au anunțat ponderea taxelor vamale impuse mașinilor electrice din China, acum a venit momentul ca Uniunea Europeana sa ia atitudine. Anul trecut, Comisia Europeana a deschis o ancheta, iar acum a publicat rezultatele provizorii, scriu cei de la Profit. Concluzia este ca, datorita…

- Uniunea Europeana va face public in aceasta saptamana planul de taxare pentru vehiculele electrice chinezești, in contextul in care blocul comunitar ia masuri drastice impotriva importurilor subvenționate, la prețuri mici, potrivit CNBC. UE are o taxa standard de 10% pentru vehiculele electrice importate,…

- Volvo cars a inceput sa mute producția de vehicule electrice fabricate din China in Belgia. Compania se așteapta ca Uniunea Europeana sa mearga mai departe cu o masura drastica impotriva importurilor subvenționate de Beijing, a raportat sambata Times, potrivit Reuters. Volvo, care este deținuta majoritar…

- Grupul auto suedez Volvo Cars a inceput sa mute in Belgia productia vehiculelor electrice (EV) fabricate in China, pe fondul asteptarilor ca Uniunea Europeana va merge inainte cu masurile contra importurilor subventionate de Beijing, a anuntat publicatia britanica The Times, citata de Reuters și Agerpres.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Daca Executivul comunitar ajunge la concluzia ca informatiile…