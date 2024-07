Creșterea costurilor de creștere a copiilor în România comparativ cu alte țări: Patru schimbări fundamentale In contextul escaladarii inflației, al costurilor ridicate de trai și al schimbarilor demografice, cheltuielile asociate creșterii unui copil pana la varsta de 18 ani au devenit o problema presanta. O analiza recenta realizata de HotNews arata ca Romania se confrunta cu unele dintre cele mai mari costuri in acest sens, raportat la salariul mediu net. […] The post Creșterea costurilor de creștere a copiilor in Romania comparativ cu alte țari: Patru schimbari fundamentale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru consecințele costisitoare asupra sanatații publice ale consumului crescut de droguri in urmatorii ani, in timp ce continua sa lupte impotriva unui aflux masiv de cocaina și a creșterii violenței legate de trafic, a avertizat Alexis Goosdeel, șeful Agenției Europene…

- AmCham, camera de comert americana in Romania, sustine ca va fi nevoie de reducerea deficitului bugetar, dar nu doar prin cresterea taxelor, ci și prin masuri pe partea de cheltuieli bugetare. „Veniturile la buget ar putea sa fie mai mari cu peste 1,6% din PIB daca se revine la cota unica de 16%, cat…

- Un fost fotbalist din Spania care se ascundea in Romania este acuzat ca ar fi fraudat peste 300 de cetațeni spanioli, cauzand un prejudiciu de 10 milioane de euro. A fost arestat atat in Romania cat și in Spania, dar acum este cercetat in libertate. Daniel Molina, in varsta de 29 de ani, este considerat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Un sistem american de aparare aeriana Patriot a fost mutat recent in apropierea unui mare oras din Romania. Antena 3 CNN a filmat in exclusivitate acest sistem, dar a ales sa nu dezvaluie locația sa, din considerente de securitate. Sistemul antiracheta Patriot a fost amplasat aici pentru a inlocui un…

- Legea stabilește praguri maxime de cheltuieli in campaniile electorale, prin raportarea la salariul minim brut, și se dovedește foarte generoasa cu o anumita categorie de candidați. Campania pentru scrutinele europarlamentar și local incepe in data de 10 mai pe televiziuni și radiouri și se incheie…

- Romanii pot avea parte de vacanțe ieftine la mare in Romania. Vineri, 3 mai, s-a dat startul programului „Litoralul pentru toți” 2024. „Litoralul Pentru Toți” este un program destinat turiștilor care doresc sa-și petreaca sejurul la mare in extrasezon și presupune reduceri semnificative la tariful de…

- UPDATE: Seful Politiei Romane, Benone-Marian Matei, a anunțat ca Paul Phillipe al Romaniei a fost localizat intr-un resort din Malta in urma informatiilor transmise de politistii romani, el fiind impreuna cu sotia sa. ”A avut loc un schimb de informatii cu Politia din Malta. In urma informatiilor transmise…