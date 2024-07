AmCham: Este necesară reducerea deficitului bugetar, dar nu doar prin creşterea taxelor AmCham, camera de comert americana in Romania, sustine ca va fi nevoie de reducerea deficitului bugetar, dar nu doar prin cresterea taxelor, ci și prin masuri pe partea de cheltuieli bugetare. „Veniturile la buget ar putea sa fie mai mari cu peste 1,6% din PIB daca se revine la cota unica de 16%, cat a […] The post AmCham: Este necesara reducerea deficitului bugetar, dar nu doar prin cresterea taxelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

